O que esperar do novo álbum de covers de Bruce Springsteen

O cantor e compositor Bruce Springsteen anunciou o lançamento de um novo álbum, Only The Strong Survive, em 11 de novembro composto apenas de covers clássicos da soul music. A primeira faixa, Do I Love You (Indeed I Do), de Frank Wilson, já ganhou um clipe, dirigido por Thom Zimny.

No repertório, Springsteen fará covers de canções dos Walker Brothers (The Sun Ain’t Gonna Shine (Animore)), Jackie Shane (Any Other Way), Jimmy Ruffin (What Becomes of the Brokenhearted), entre outros.

“Eu queria fazer um álbum onde eu cantasse. E que melhor música para trabalhar do que o grande songbook americano dos anos 60 e 70? Eu me inspirei em Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, o Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray e Scott Walker, entre muitos outros. Tentei fazer justiça a todos eles – e aos fabulosos compositores desta música gloriosa. Meu objetivo é que o público mais novo experimente sua beleza e alegria, assim como tenho feito desde que a ouvi pela primeira vez. Espero que gostem de ouvi-lo tanto quanto eu amei fazê-lo”, disse o músico em comunicado.

O último álbum de Springsteen, Letter To You, foi lançado em 2020 e este será o primeiro disco de covers desde 2006, com We Shall Overcome: The Seeger Sesions.

Confira as músicas do álbum Only the Strong Survive:

Only the Strong Survive Soul Days [ft. Sam Moore] Nightshift Do I Love You (Indeed I Do) The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore Turn Back the Hands of Time When She Was My Girl Hey, Western Union Man I Wish It Would Rain Don’t Play That Song Any Other Way I Forgot to Be Your Lover [ft. Sam Moore] 7 Rooms of Gloom What Becomes of the Brokenhearted Someday We’ll Be Together