O público que ficou mais irritado com a noite sertaneja do Rock in Rio

Dos sete dias de Rock in Rio em 2024, havia pelo menos um em que os fãs de rock pesado apostavam suas fichas: o sábado, 21 de setembro. Até, então, nenhuma atração para a data havia sido anunciada e havia expectativas de que a produção do festival dedicasse esse dia para o gênero musical, com apostas, inclusive, em um show da banda AC/DC.

Não foi o que aconteceu. Os organizadores do festival revelaram nesta segunda-feira, 29, que o dia será dedicado aos ritmos brasileiros e não terá headliner na programação. A grande novidade será a apresentação de artistas sertanejos, com Chitãozinho & Xororó comandando a festa com convidados como Ana Castela, Luan Santana e Simone Mendes. A noite terá ainda Daniela Mercury, Alcione e Zeca Pagodinho.

O dia do rock, no entanto, ficou restrito ao domingo, 15 de setembro, com Avenged Sevenfold como line-up, tendo ainda Evanescence, Journey, Deep Purple, Incubus, Barão Vermelho, Planet Hemp, Pitty e Paralamas do Sucesso entre as atrações.

Nas redes sociais, a chiadeira foi generalizada, com o público dizendo que o Rock in Rio virou um novo Villa Mix (um dos maiores festivais de sertanejo do país).

40 anos de Rock in Rio: esperava AC/DC Vai receber: pic.twitter.com/aZWAqI8GCV — Teco (@Edukator_Teco) April 29, 2024

eu chegando no rio de janeiro pra curtir o show do luan santana no rock in rio pic.twitter.com/JYNzrq5CFu — nat (@alltimenats) April 29, 2024

nao adianta reclamar do luan no rock in rio se no show vao estar exatamente assim:pic.twitter.com/Ewyro4POnm — 🌴BETO (@raresinais) April 29, 2024

Rock in Rio sempre foi um evento de liberdade, diversidade, e de bem estar de alto nível, quero só ver enchendo o festival com esse povo do sertanejo e os casos de homofobia e chacota começarem a crescer, e nisso perderem a credibilidade com o público fiel de base pic.twitter.com/Go6Cq2MX3u — departamento do Lucas 🪶 (@lucasfalcaoo2) April 29, 2024