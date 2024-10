O presente póstumo de Pelé a Paul McCartney após show em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Paul McCarteney recebeu um emocionante presente na noite desta quarta-feira, 16, no camarim do estádio Allianz Parque, em São Paulo. O ex-beatle ganhou uma camisa autografada por Pelé, dedicada a Paul McCartney. Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022.

Na dedicatória, feita cinco anos atrás, diz em inglês: “Paul, mantenha a bola rolando. Eu te amo. Pelé”. McCartney disse que o presente é um tesouro. Apesar de britânico, o ex-beatle não é um apaixonado por futebol. Ele já afirmou ser torcedor do Everton, de Liverpool. Mas para não desagradar aos fãs, McCartney também já afirmou torcer pelo Liverpool FC.

A camisa, originalmente assinada por Pelé em 2019, era para ser um presente para McCartney na época, quando o McCartney estava em turnê no Brasil. Porém, os dois ícones nunca tiveram a chance de se encontrar pessoalmente.

O presente foi entregue pelo empresário de longa data de Pelé, Pepito Fornos, junto com a irmã do jogador, Luiza Nascimento. Na véspera, McCartney já havia recebido um LP autografado por Milton Nascimento.

Paul McCartney está no Brasil com a The Got Back Tour. A próxima apresentação será em 19/10, em Florianópolis.

