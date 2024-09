O novo empurrão de Taylor Swift na campanha de Kamala Harris

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ao afirmar que vai votar em Kamala Harris nas eleições presidenciais americanas, a cantora Taylor Swift se tornou a aliada de ouro dos democratas na campanha contra o ex-presidente republicano Donald Trump. Sem pestanejar, o partido da presidenciável já começou a utilizar o endosso a seu favor, fazendo referências à artista em anúncios espalhados pela Times Square em Nova York e pela maior via de Las Vegas — tudo com a autorização da loira.

Por hora, dois anúncios foram criados. Um declara que “estamos em nossa Era Kamala”, menção a turnê The Eras, na qual Swift canta músicas de dez de seus onze álbuns de estúdio. O outro apresenta Harris em um de seus comícios e afirma: “Um novo caminho adiante… estão prontos?”. Na grafia original, o fim da frase é “… Ready For It“, mesmo nome da faixa que abre um dos discos da musicista, Reputation.

A partir do link compartilhado por Swift em suas redes sociais, mais de 337.000 pessoas acessaram o site Vote.gov, onde eleitores americanos podem ser redirecionados aos canais de informação e registro para a eleição nacional, que não exige voto obrigatório.

O que Taylor Swift disse sobre Kamala Harris

A artista declarou seu posicionamento logo após o debate entre Trump e Harris ocorrido na noite de terça-feira, 10:

Na eleição presidencial de 2024, votarei na campanha de Kamala Harris e Tim Walz. Votarei nela porque ela luta pelos direitos e causas em que acredito, os quais precisam de uma guerreira que os impulsione. Creio que ela seja uma líder habilidosa e de mão firme, assim como acredito que poderemos conquistar muito mais neste país se formos guiados pela calma em vez do caos. Fiquei também comovida e impressionada quando ela selecionou Walz como vice, alguém que tem defendido os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o comando das mulheres sobre os próprios corpos há décadas.

Fiz minha pesquisa e minha escolha. Resta a você fazer as suas. Para os eleitores de primeira viagem, quero frisar: lembrem-se de que, para votar, é preciso estar registrado! Também acho muito mais fácil votar antecipadamente. Deixarei um link com informações sobre isso no meu story.

Com amor e esperança,

Taylor Swift,

Senhora dos gatos e sem filhos.

Em 2020, Swift também apoiou a campanha de Biden contra Trump, dizendo querer estar “do lado certo da história”. A deliberação nos bastidores antes que ela fizesse declarações políticas claras ao público foi registrada no documentário Miss Americana, disponível na Netflix.

