O motivo que levou à internação de Preta Gil e cancelamento de shows

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Preta Gil revelou detalhes de seu quadro de saúde que a levara a ser internada no último final de semana — além de provocar o cancelamento de shows que ela realizaria. Na noite desta segunda-feira, 10, a cantora publicou um vídeo diretamente de sua casa no Rio de Janeiro para tranquilizar os fãs. “Eu fui diagnosticada com uma pielonefrite, que é uma infecção no rim. No meu caso, no rim direito. Na semana passada, na terça-feira [dia 3 de junho], eu tive uma dor muito forte, no lado direito [do corpo], e naquele momento eu associei a uma dor muscular. não entendi que podia ser um problema de rim”, começou a filha de Gilberto Gill.

“Falei com alguns médicos, eles me receitaram analgésicos, eu tomei e segui minha vida. E os médicos dizendo que eu precisava ir no hospital para fazer exames, e eu priorizei minha agenda, porque tinha muito trabalho naquela semana, então trabalhei terça, quarta, quinta, e na quinta eu tinha que ir pro São João da Thay [em São Luís], onde eu ia me apresentar na sexta-feira. E infelizmente eu não consegui pegar o avião de tanta dor que eu tava sentindo. E aí eu finalmente fui para o hospital”, continuou Preta. De acordo com a artista, os médicos suspeitaram de pedra no rim, mas, com os resultados dos exames foi constatada a infecção.

Para resolver o problema, Preta precisou passar por um procedimento de colocação de um duplo J, cateter especial para desobstrução do canal urinário para saída de uma fibrose que estava no rim da cantora. “Essa fibrose gerou infecção, dor, febre e uma internação de quatro dias, mas eu já estou em casa, já coloquei o duplo J, agora vou me recuperar em casa, com antibióticos e repouso”, explicou. “Mais um susto, mas acontece!”, concluiu.

O que aconteceu com Preta Gil?

Após concluir o tratamento de um câncer no intestino no final de 2023, Preta Gil voltou a ser internada na noite de sexta-feira, 7, no Rio de Janeiro. A cantora foi levada para a Clínica São Vicente, na Zona Sul carioca, onde ficou internada por quatro dias, e cancelou todos os shows que faria no fim de semana.

Continua após a publicidade

Preta se apresentaria no São João da Thay, evento beneficente promovido pela influenciadora digital Thaynara OG no Maranhão; seria uma das atrações do Presença Festival, na noite de sábado, 8, no Circo Voador, no Rio; e também era esperada no Festival Salve o Sul, evento beneficente em prol do Rio Grande do Sul que aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial