O maior hit de Lionel Richie em seus 75 anos – e não é ‘We Are The World’

Hitmaker e um dos compositores de We Are The World, o músico Lionel Richie completa 75 anos nesta quinta-feira, 20, ainda como um dos maiores vendedores de disco da história. Um estudo do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) levantou as músicas mais ouvidas de Richie no Brasil nos últimos anos. O primeiro lugar ficou com Easy, o clássico dos Commodores, banda do artista antes de ele sair em carreira solo. Em seguida vem Stuck On You e Endless Love. A canção We Are The World, que tem Michael Jackson também como compositor, é a música mais regravada do artista.

Ícone do funky e soul, Richie se transformou em uma máquina de sucessos nos anos 1970 e 1980. Faixas como Hello, Three Times a Lady e Sail On tocaram sem parar nas rádios brasileiros. No Brasil, ele tem registrado 201 composições e 493 gravações. Confira a seguir o ranking das músicas mais tocadas de Richie no Brasil.

Ranking de músicas de autoria de Lionel Richie mais tocadas nos últimos 5 anos no Brasil

Easy Stuck on You Endless Love All Night Long Say You Say Me Hello Lady We Are The World Do It To Me Missing You

Ranking de músicas de autoria de Lionel Richie mais regravadas

We Are The World Easy Endless Love All Night Long Hello Say You Say Me Brick House I Like It Lady Stuck On You

