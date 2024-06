O lance bilionário da Sony para comprar o catálogo do Queen

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O catálogo da banda Queen deverá ser adquirido por 1 bilhão de dólares (cerca de 5 bilhões de reais) pela Sony Music. Os bastidores da negociação foram revelados pela Bloomberg. Já a BBC afirmou que as negociações começaram a ser feitas em 2023, mas ainda correm o risco de não serem concretizadas. Além da Sony, outro investidor deverá entrar como sócio na negociação.

Caso a negociação seja efetivada, este será a maior compra da história, superando os 500 milhões de dólares na compra do catálogo de Bruce Springsteen, em 2021.

Hits como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Love of My Life e I Want To Break Free estariam na negociação, além de toda a propriedade intelectual, como videoclipes e a marca da banda.

