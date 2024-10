O incômodo de Selena Gomez ao falar sobre o status de bilionária

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Recém incluída no clube dos bilionários, com uma fortuna estimada em 1,2 bilhão de dólares pela Bloomberg, Selena Gomez comentou recentemente sobre a conta bancária poupuda, conquistada majoritariamente com a marca de cosméticos e maquiagens Rare Beauty. Questionada sobre o tema, ela se disse grata, mas demonstrou desconforto ao falar do assunto. “Honestamente, acho desagradável falar sobre dinheiro, mas dou todo o crédito às pessoas que compram os meus produtos. São eles que realizam meu sonho, então estou muito honrada e feliz”, explicou Selena em entrevista ao programa Entertainment Tonight.

De onde vem a fortuna de Selena Gomez?

Atriz e cantora desde criança, Selena tem uma carreira longeva e consolidada na indústria do entretenimento. Sua maior fonte de renda, no entanto, vem de investimentos em outros ramos. Criada por ela 2019, a empresa de cosméticos Rare Beauty é a principal engrenagem do império de Selena, mas a Bloomberg também aponta os investimentos no ramo imobiliário, a carreira de cantora e atriz e os contratos de patrocínios com diversas marcas como fonte de renda — com 424 milhões de seguidores no Instagram, ela chega a faturar até 30 milhões de dólares por campanha, devido ao alto engajamento de suas redes.

Os projetos de Selena Gomez nas telas

No ar com a comédia Only Murders in de Building, da Disney+, Selena vive hoje o auge de sua carreira nas telas: conquistou sua primeira indicação ao Emmy esse ano, na categoria de melhor atriz em série de comédia — vencida por Jean Smart, de Hacks — e estrela em breve o aguardado musical Emilia Pérez, que rendeu a ela e as colegas de elenco Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascó e Adriana Paz, o prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes. Dirigido pelo francês Jacques Audiard, a obra também venceu o prêmio do júri no festival.

