O impressionante recorde que Taylor Swift tirou de Michael Jackson

Fazer show no lendário estádio de Wembley, em Londres, é o sonho de dez em dez artistas. A cantora Taylor Swift bateu um importante recorde no estádio, superando ninguém menos que Michael Jackson. Em 1988, o cantor tocou durante sete noites no lugar, durante a turnê Bad. Taylor estabeleceu uma nova marca ao fazer oito apresentações por lá da The Eras Tour.

“Vocês acabam de fazer eu me tornar a primeira artista solo a tocar no Wembley oito vezes em uma única turnê”, disse a cantora durante a apresentação.

A turnê, que já passou pelo Brasil, América Latina, Estados Unidos e Ásia, seguiu pela Europa e terminou em Londres. Os próximos shows serão em outubro nos Estados Unidos e Canadá.

Recentemente, a cantora se viu envolvida em uma polêmica com a campanha de Donald Trump. No domingo, 18, o presidenciável publicou na rede Truth Social diversas imagens falsas, produzidas via inteligência artificial, com fãs da cantora com camisetas e cartazes com a frase “Swifties for Trump” (swifties é como os fãs de Taylor se autodenominam. Havia ainda uma ilustração da cantora dizendo: “Taylor Swift quer que você vote no Trump”.

https://x.com/TSTheErasTourSG/status/1826148847409836249

https://x.com/florence_brazil/status/1826033435145810008