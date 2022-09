O encontro inusitado de Billy Idol com seu fã e sósia brasileiro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Billy Idol brasileiro finalmente encontrou com o original. O cantor Supla postou nesta quinta-feira, 8, uma foto ao lado do músico britânico, que está no Brasil para fazer shows em São Paulo, nesta noite, e na sexta-feira, 9, no palco Mundo do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. O encontro entre os dois músicos — donos de cabelos descoloridos e espetados — é esperado desde o Rock in Rio de 1991, quando os dois se apresentaram no festival.

Na legenda da foto publicada no Instagram, Supla escreveu: “Finalmente nos conhecemos”. Idol, no entanto, já havia declarado que não conhecia Supla, mas, ao saber da semelhança entre eles, disse que gostaria de conhecê-lo.

Billy Idol começou a carreira na esteira do Sex Pistols, na Inglaterra. O músico fazia parte do grupo de seguidores da banda, incluindo aí integrantes do The Clash e do Siuxsie and The Banshees. Embora tenha surgido entre o movimento punk, seus maiores sucessos foram as baladas românticas Eyes Without a Face e Dancing With Myself. Confira a publicação de Supla:

Continua após a publicidade