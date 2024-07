O delirante apoio de Roger Waters a Maduro em eleições venezuelanas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ex-baixista do Pink Floyd, o britânico Roger Waters, de 80 anos, publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo votos para o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, nas eleições presidenciais de 28 de julho daquele país. O país enfrenta uma série de problemas sociais e tem suas eleições envoltas em suspeitas de fraudes. Uma série de denúncias indicam prisões de opositores e a proibição de políticos oposicionistas de se candidatarem.

No vídeo, Waters declarou: “Vocês se lembram de seis anos atrás, quando houve um ataque ao seu grande país por Juan Guaidó? Pelo que me lembro, ele era um fantoche do governo dos Estados Unidos, Na verdade, eles o declararam presidente em Washington, D.C. Eles falharam. Isso foi há seis anos. Graças a Deus. Aqui estamos seis anos depois. Agora há outra pessoa traiçoeira. Ela se chama María Corina Machado e tem outro fantoche. Eu vi fotos dele. Ele é um velho chamado Edmundo Gonzalez. Ele é um fantoche, mas também é um representante do governo dos Estados Unidos. Ok, revoluções são difíceis. A Revolução Bolivariana é difícil. Mas está tendo sucesso”, disse.

Na sequência, Waters pediu votos para Maduro. “Votem em Maduro, no Presidente Maduro, na eleição de 28 de julho. Por quê? Porque a Venezuela pertence a vocês, ao povo da Venezuela, não à Chevron Corporation [Estados Unidos], que é com quem Machado quer fazer acordo para entregar seu país. As necessidades do povo transcendem as fronteiras internacionais. Então, falando com vocês de um lugar um pouco mais afastado, como uma das pessoas de fora, certifiquem-se de que vocês com toda a certeza saiam e votem, votem, votem, votem no dia 28 de julho. Não vendam a Venezuela com base na Doutrina Monroe para os Estados Unidos. Guardem o país, para vocês, para o povo da Venezuela, para meus irmãos e irmãs. Poder para o povo.”

Viralizou na internet, no entanto, a cédula eleitoral da Venezuela, em que a foto de Nicolás Maduro aparece 13 vezes no cartão. Maduro disse recentemente que se perdesse a eleição poderia ocorrer um banho de sangue no país.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial