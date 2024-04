O curioso concerto da Osesp só com músicas de animações japonesas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e os Coros Acadêmicos, Juvenil e Infantil farão uma curiosa (e divertida) apresentação na Sala São Paulo entre quinta-feira, 18, e domingo, 21. No repertório, serão apresentados canções-tema de animações clássicas japonesas como A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, Dragon Ball, Pokémon, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, InuYasha, Sailor Moon, Demon Slayer e Fullmetal Alchemist, entre outras. Esta série de concertos acontece desde 2021, sempre com regência de Wagner Polistchuk, que também é Trombone Solista da Osesp, e participação do cantor Ricardo Cruz.

A apresentação será da youtuber e psicóloga Lisa Guerra, que entre as peças contará um pouco da história dos animes e seus entrelaces com a música. Os ingressos para as quatro apresentações já estão esgotados, mas a performance de sexta-feira (19/abr), às 20h30, será transmitida ao vivo no canal da Osesp no YouTube (exibição única). As apresentações fazem parte de um esforço da Osesp para se aproximar do público jovem.

Programa

Sinfonia de Anime, com Osesp e Coros Osesp

HINOROBU KAGEYAMA | Dragonball – Medley [1986] JOHN SIEGLER E JOHN LOEFFLER | Pokémon – Gotta Catch [1998]

AYUMI MIYAZAKI | Digimon – Brave Heart [1999]

JOE HISAISHI | Howl’s Moving Castle [2004]

MICHIO MAMIYA | Grave of Fireflies [1988]

JOE HISAISHI

My Neighbor Totoro [1988]

Spirited Away [2001]

Ponyo on the Cliff by the Sea [2008]

TOSHIYUKI OMORI | Neon Genesis Evangelion [1995]

IKIMONO GAKARI | Naruto Shippuden [2007]

KOHEI TANAKA / SHOKO FUJIBAYASHI | One Piece – We Are [1999]

HIROAKI MATSUZAWA | Cavaleiros do Zodíaco – Pegasus Fantasy [1986]

KAORU WADA

Inuyasha – Lullaby [2001]

Inuyasha – Hanyou [2001]

RADWIMPS | Your Name – Sparkle [2016]

KOHMI HIROSE | Sakura Card Captors – Catch you, catch me [1998]

TAKANORI ARISAWA | Sailor Moon – Abertura [1992]

SID | Fullmetal Alchemist Brotherhood [2003]

YOSHIHISA HIRANO | Hunter X Hunter – Kingdom of Predators

HIDEKI TANIUCHI | Death Note – Kyrie [2006]

YOSHIHISA HIRANO | Death Note – L no Theme [2006]

SHIRO SAGISU | Bleach – Incantation Part C & D

GO SHIINA / YUKI KAJIURA | Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba

MAKOTO MIYAZAKI | Seigi Shikkou – One Punch-Man Theme [2015]

LINKED HORIZON / HIROYUKI SAWANO

Attack on Titan – Intro and Vogel im Käfig [2013]

Attack on Titan – Shinzou wo Sasageyo [2013]

Serviço

18 de abril, quinta-feira, às 20h30

19 de abril, sexta-feira, às 20h30 (Concerto Digital)

20 de abril, sábado, às 16h30

21 de abril, domingo, às 18h00

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 100,00 (valores inteiros) – Esgotados