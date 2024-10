O choro de Adele ao ver Céline Dion na plateia de seu show em Las Vegas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Adele foi às lágrimas ao ver que a também cantora Céline Dion estava na plateia de seu show, em Las Vegas, no sábado, 26. Adele está fazendo turnê residente na cidade, no mesmo palco onde alguns anos antes, Dion também se apresentava.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, registradas pelos fãs, Adele interrompe o show quando cantava When We Were Young para abraçar Dion, às lágrimas. Na sequência, Dion beija a mão de Adele e pede para ela voltar ao palco. Céline também se emociona. Logo depois, Adele pede para o público aplaudir Dion.

No palco, a cantora britânica disse que a canadense é uma das pessoas favoritas de todos os tempos. Adele disse que só aceitou cantar no local, o Colosseum Theatre, do Caesars Palace, não porque era o lugar onde Céline Dion já tinha cantado e, sim, porque foi construído para Céline. De fato, o teatro foi construído para abrigar a turnê residente de Céline, cerca de 20 anos atrás.

Adele, que fez uma sequência de shows em Munique, na Alemanha, em um estádio construído apenas para isso, reafirmou sua decisão de dar uma pausa na carreira em novembro. “Amo a minha vida e ela é real. Não estou dizendo que não somos reais juntos esta noite, mas tenho tantas coisas que quero fazer”, afirmou.

Celine convive há dezessete anos com um distúrbio neurológico raro e incurável, a síndrome da pessoa rígida, que afeta uma em cada 1 milhão de pessoas. A doença causa espasmos e dores lancinantes que restringem seus movimentos, entre eles, a capacidade de sustentar os agudos marcantes que a fizeram Celine famosa. Por essa razão, a cantora se afastou dos palcos, mas, aos poucos volta a aparecer ao vivo, como numa emocionante apresentação na cerimônia de abertura das Olimpíadas, em Paris.

