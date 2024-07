O cachê milionário que Shakira recebeu por show na final da Copa América

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A colombiana Shakira se apresentou na final da Copa América, que aconteceu na noite deste domingo, 14, em Miami. Segundo revelou o jornalista argentino Juan Etchegoyen durante a transmissão, a cantora teria recebido um cachê de 2 milhões de dólares (cerca de 10,9 milhões de reais na cotação atual) pelo show no intervalo da partida entre Argentina e Colômbia — que foi vencida pelos hermanos na prorrogação, com um placar final de 1 a 0.

O show da cantora durou cerca de oito minutos, período em que emendou músicas como Hips Don’t Lie, um dos maiores sucessos de sua carreira, e as recentes Te Felicito, TQG e Punteria. No total, no entanto, com a montagem e desmontagem do palco, a passagem de Shakira levou cerca de 25 minutos — dez a mais do que o intervalo habitual de uma partida de futebol.

Técnico colombiano, Nestor Lorenzo disse que Shakira é “uma excelente artista”, mas criticou a mudança no intervalo em uma coletiva nas vésperas da final. “Deveria ser como qualquer partida, com os 15 minutos correspondentes ao regulamento”, disse ele. “Quando saímos no minuto 16, somos multados ou punidos. Não entendo. Agora, por conta do show, podemos sair no minuto 20 ou 25, mesmo que possa interferir no físico dos jogadores”.

Figurinha carimbada em eventos esportivos

Esta não é a primeira vez que Shakira é escolhida como atração musical de grandes eventos esportivos. Além da copa América, a colombina já se apresentou na Copa do Mundo em três edições seguidas — 2006, na Alemanha; 2010, na África do Sul; e 2014, no Brasil. Ela também foi atração do tradicional show do intervalo do Superbowl — a final da NFL — em 2020, ao lado de Jennifer Lopez, além de assumir o comando da trilha sonora em outros eventos diversos, como o NBA All Stars, em 2010, a final do torneio de tênis Davis Cup, em 2019, os Jogos Olímpicos Centro Americanos e do Caribe, na Colômbia, em 2018, entre outros.

