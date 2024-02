O apelo de Taylor Swift para que programador deixe de rastrear seu jatinho

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Taylor Swift é uma das cantoras mais vigiadas do mundo. São mais de 280 milhões de seguidores no Instagram, 95 milhões no X e 102 milhões ouvintes mensais no Spotify. Ser observada em outro canto da internet, porém, desagradou a americana: ela ameaça processar o jovem americano Jack Sweeney, de 21 anos, que rastreia o paradeiro de seu jatinho privado, assim como o de outras celebridades. Por meio de informações públicas, ele acompanha as decolagens e pousos de diversos ricaços, de oligarcas russos a Elon Musk, que o baniu do X em 2022 por compartilhar o que o magnata considera “coordenadas de assassinato”. Já para Swift, a prática constitui perseguição e é uma “questão de vida ou morte” segundo carta de cessar e desistir enviada a Sweeney.

As andanças do jatinho de Swift se tornaram foco de diversas manchetes em 2022, quando a aeronave foi declarada a maior poluente entre celebridades, com uma pegada estimada em mais de 90 toneladas de dióxido de carbono. A carta de cessar e desistir foi enviada ao jovem em dezembro, citando uma série de stalkers que já perturbaram a artista e poderiam se beneficiar com as informações de seus trajetos aéreos.

Procurado pela BBC, o programador afirmou não ter qualquer intenção maliciosa, e ainda disse: “Até acho que Taylor Swift tem algumas músicas boas, mas acredito em transparência e informação pública”, citando as emissões poluentes da cantora. As postagens não informam quais são os passageiros do voo ou para onde vão após o pouso e apenas amplificam dados disponíveis na base da Administração Federal de Aviação (FAA) americana. Outros famosos rastreados por Sweeney são Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Vladimir Putin.

