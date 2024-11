O anúncio misterioso do Oasis antes de confirmar shows no Brasil em 2025

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Com texto em português: “Cuidado com o que deseja”, a banda britânica Oasis publicou em seu Instagram que nesta terça-feira, 5, às 11h, nos horários locais do Brasil, Chile e Argentina, fará um anúncio do que, provavelmente, serão as datas dos shows da nova turnê do grupo pela América Latina. A dinâmica segue o mesmo padrão dos anúncios de outros shows da banda pelo mundo. O grupo também fez uma ação na estação de metrô da Sé, em São Paulo, com a foto dos irmãos Liam e Noel Gallagher.

Nas redes sociais, o grupo publicou um vídeo que mostra mensagens de fãs pedindo por shows na região. Ao que tudo indica, a banda dos irmãos Gallagher fará três shows no Brasil em novembro de 2025, todos no estádio do MorumBis, em São Paulo, pela Live Nation. Duas apresentações já têm datas garantidas e uma terceira está reservada, caso os ingressos se esgotem.

Há três semanas, o vocalista Liam Gallagher publicou na rede social X, antigo Twitter, que o Oasis não tocaria no Brasil. Pouco depois, voltou atrás em sua fala e confirmou que as datas para o país seriam anunciadas “muito em breve”. O anúncio também foi feito via X, em resposta a um fã que o questionou: “O que está fazendo para não ter anunciado as datas do Brasil e Argentina até agora?”. Anteriormente, a publicação NME já havia apontado que ambos os países estavam confirmados da turnê de reunião da banda.

Uma das turnês mais aguardadas do próximo ano, a Oasis Live ‘25 juntou mais de 10 milhões de fãs de 158 países na venda digital das apresentações no Reino Unido e Irlanda, que esgotaram em minutos. Em sites de revenda, o valor chegou a 44.000 reais.

Marco dos anos 1990, o grupo tem uma história tumultuosa e havia acabado após uma briga intensa entre os irmãos nos bastidores de um show parisiense em 2009. Lá, o caçula quebrou a guitarra do parceiro e estabeleceu a última gota para que os dois enfim jogassem os laços de sangue e emprego ao léu. Agora, tranquilizam fãs: “As armas estão silenciadas. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou”, escreveram junto ao anúncio do retorno em agosto.

