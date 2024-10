NX Zero disponibiliza último show de turnê na íntegra no YouTube

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda NX Zero divulgou nesta sexta-feira, 4, o show na íntegra feito em dois dias, em dezembro de 2023, em um lotado Allianz Parque, em São Paulo, na turnê Cedo ou Tarde.

A turnê lotou estádios pelo Brasil e marcou o reencontro da banda após cinco anos de pausa. O show conta com sucesso do grupo como Só Rezo, Pela Última Vez, Cedo ou Tarde, Ligação e Razões e Emoções. O grupo também fez uma concorrida apresentação neste ano no Rock in Rio.

O vídeo, que teve direção de Fred Ouro Preto e produção musical de Gee Rocha e Rafael Ramos, conta ainda com depoimentos dos músicos, que falam da emoção do retorno aos palcos e da turnê comemorativa da banda.

“Dois dias históricos que ficaram marcados no coração! Essa gravação é para quem estava lá rever e lembrar dos momentos, e para quem não foi captar um pouco da energia desses dias que foram um dos mais importantes da carreira do NX”, disse o vocalista Di Ferrero. “Estar de volta depois de 5 anos de pausa, reencontrar os meus irmãos, saber que a gente ia estar no palco juntos, que é uma coisa que a gente se ama muito e estava com muita saudade”, completou o guitarrista Gee Rocha.

