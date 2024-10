Namorada de Liam Payne quebra silêncio após morte do ex-One Direction

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Encontrado morto em um hotel de Buenos Aires aos 31 anos nesta quarta-feira, 16 de outubro, o cantor pop Liam Payne deixou uma namorada, a influenciadora Kate Cassidy, que se pronunciou sobre a perda via story de Instagram na tarde desta sexta, 18. No breve texto publicado, a modelo agradeceu o “amor e palavras gentis” que tem recebido e pediu por privacidade.

“Tenho estado completamente desorientada. Nada sobre os últimos dias parece real. Peço e rezo para que vocês me ofereçam a graça e o espaço necessários para navegar este momento em particular”, escreveu aos seguidores. No último parágrafo, Cassidy se voltou ao parceiro: “Liam, meu anjo. Você é tudo. Quero que saiba que o amei incondicionalmente e completamente. Continuarei a amá-lo por toda minha vida. O amo, Liam”.

Além dela, a ex-namorada Cheryl Cole — com quem o cantor teve o filho Bear — também utilizou o Instagram no mesmo dia para se pronunciar sobre a morte do astro, pedindo por gentileza e parcimônia na cobertura do acontecimento. “Liam não era só uma estrela pop ou uma celebridade. Ele era um filho, um irmão, um tio, um amigo querido e um pai para nosso filho de 7 anos. Um garoto que agora tem que encarar a realidade de nunca mais ver o pai.”, disse.

“Um dia, Bear terá acesso às reportagens abomináveis e à exploração da mídia que temos visto nestes dois dias. Meu coração está sendo partido ainda mais por saber que não posso protegê-lo disso. Imploro que questionem para que algumas dessas notícias servem além de causar mais dor a todos que foram deixados em cacos. Antes de escrever comentários ou gravar vídeos, se perguntem se gostariam que o mesmo fosse feito com vocês”, suplicou. Por último, reforçou a queixa ao pedir que permitam que Liam mantenha “a pouca dignidade que lhe resta após sua morte”.

A morte do cantor

Liam Payne foi encontrado morto após cair da sacada do quarto em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. As autoridades locais tratam a morte como suspeita, e estão investigando as circunstâncias da queda desde então. Tudo indica, porém, que ele estava sozinho na hora da queda e poderia estar próximo da inconsciência. Momentos antes, o gerente do hotel em que ele estava hospedado telefonou para a emergência relatando que um hóspede “sob influência de drogas e álcool” estaria “destruindo o quarto inteiro”. O resultado do exame toxicológico feito para determinar se o cantor estava mesmo sob efeito de drogas ainda não foi divulgado, mas as autoridades acreditam que o músico poderia estar “passando por algum tipo de episódio devido ao abuso de substâncias”.

