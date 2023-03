Morre Juca Chaves, compositor que cutucou o Brasil com risadas

O compositor, músico, humorista e crítico Juca Chaves faleceu aos 84 anos na noite deste sábado, 25 de março. O velório deve ocorrer a partir das 14h30 de hoje, domingo, no Cemitério Bosque da Paz, também na capital baiana. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Juca chegou às televisões brasileiras há mais de 45 anos, quando primeiro agraciou a TV Tupi com seu humor e olhar, com os quais tecia críticas sempre afiadas. Sua acidez chamou atenção do público e das autoridades brasileiras: durante a Ditadura Militar, foi exilado e viveu seis anos fora do país. A perseguição, no entanto, não foi o bastante para apagar seu legado na história da música nacional, na qual se eternizou com canções como Take me back to Piauí, A Cúmplice e Paris Tropical. Em 2006, se aventurou na política como candidato ao Senado pela Bahia, mas não foi eleito. Também conhecido como “menestrel maldito” — alcunha atribuída a ele pelo poeta Vinícius de Moraes —, o artista deixa a esposa Yara Chaves e duas filhas, Maria Morena e Maria Clara.