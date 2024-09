Ministro do STF e Caiado: a festa com poderosos em iate de Gusttavo Lima

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, e relator da ação do partido Novo que pede o fim da proibição da rede social X no Brasil, participou de uma festa de arromba para celebrar o aniversário do cantor Gusttavo Lima, em um iate alugado no Mar Mediterrâneo, na ilha de Mykonos, na Grécia, segundo uma reportagem publicada por Bela Megale, no jornal O Globo. O preço da embarcação gira em torno de 1 bilhão de reais. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado também estava entre os convidados.

Procurado, o ministro do STF afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que estava em Roma para um compromisso acadêmico e que estava perto e passou para cumprimentar o cantor, de quem é amigo. Nunes Marques não teria se hospedado na embarcação. Nesta terça-feira, Nunes Marques participou remotamente de uma sessão no Tribunal Superior Eleitoral.

Segundo a reportagem, a festa contou com 100 convidados e teve champanhe Cristal e Veuve Clicquot, mas com um toque sertanejo raiz, com arroz carreteiro como prato principal. Os poderosos vão ao jet set, mas não escapam do Brasil profundo.

