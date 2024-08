Milton Nascimento quebra aposentadoria em badalado show gringo; assista

Aposentado dos palcos desde 2022, o icônico cantor carioca Milton Nascimento, 81 anos, abriu uma exceção para promover o disco Milton + Esperanza antes do lançamento agendado para sexta-feira, 9 de agosto. Direto de casa, ele preparou um estúdio a pedido da rádio americana NPR e participou do programa Tiny Desk, que convida artistas a apresentarem interpretações acústicas de seus trabalhos. Com duração de 22 minutos, o pocket show contou com versões de Cais, Outubro, Saudade dos Aviões da Panair e as inéditas Saci e When You Dream.

Milton Nascimento e Esperanza Spalding

O cantor teve apoio da americana Esperanza Spalding nos vocais, arranjos, baixo e direção musical. Nome consagrado do jazz nova-iorquino, ela harmoniza em português com a lenda da música desde 2011, quando fez seu primeiro show ao lado dele, e explicou a afeição de longa-data em entrevista a VEJA: “Já conhecia um pouco de música brasileira, mas acho que foi minha amiga brasileira Amanda, uma baixista, que colocou um disco para eu ouvir. Achei poderoso, sagrado”.

Gravado no Rio de Janeiro, o show digital ainda teve participação de Maria Gadú em Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar) e When You Dream. Também presente no disco, a cantora engrossa o grupo de colaboradores de calibre que adorna as faixas, como Paul Simon, Tim Bernardes e Dianne Reeves. O projeto nasceu de conversas entre Spalding e o filho do cantor, Augusto Kesrouani Nascimento, que sugeriu que ela produzisse um novo álbum de Milton durante sua turnê de despedida.

O curto show está disponível gratuitamente no YouTube, assim como edições passadas do programa frequentado pelos principais nomes da música, de Adele até Sting e Coldplay.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial