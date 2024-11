Milton Nascimento e outros artistas prestam homenagem a Quincy Jones

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O produtor musical Quincy Jones morreu neste domingo, 3, aos 91 anos, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, artistas lamentaram a morte. “Hoje amanheci com a triste notícia da partida do meu grande e amado amigo, Quincy Jones. Quincy foi um grande admirador e disseminador da música brasileira pelo mundo, e produziu muitos dos discos mais emblemáticos e importantes da história da indústria musical”, escreveu Milton Nascimento no Instagram. No Google Trends, o nome de Quincy aparece entre as principais buscas desta segunda, 4, com mais de 10 mil pesquisas.

O brasileiro, que era amigo próximo de Jones, relembrou ainda o último contato que teve com o amigo: “Há um tempo, ele me ligou por videochamada, e matamos um pouco da saudade, que, agora, será eterna. Descanse em paz, querido irmão”, escreveu Bituca na legenda de uma foto em que aparece ao lado do produtor musical.

Além de Milton, nomes internacionais também prestaram suas homenagens a Jones. Gloria Estefan disse que o mundo está diferente com a partida. “Ele mudou nossa existência para melhor com cada nota musical que criou e com todos que tocou com seu amor”, escreveu no Instagram. A cantora Victoria Monet escreveu no X que o produtor era uma de suas grandes inspirações. “Quincy, eu te amo tanto. Seu legado viverá para sempre. O céu ganhou um upgrade com você”, declarou ela. Na mesma rede, Michael Caine descreveu Jones como o seu “gêmeo celestial”. “Quincy foi um titã no mundo musical. Ele foi um ser humano maravilhoso e único, que eu tive a sorte de ter conhecido”, escreveu o inglês.

Confira homenagens a Quincy Jones:

