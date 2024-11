Quincy Jones, lendário produtor musical, morre aos 91 anos nos EUA

O produtor musical Quincy Jones morreu neste domingo, 3, aos 91 anos, nos Estados Unidos. Segundo o assessor do arranjador, Arnold Robinson, ele morreu ao lado da família dentro de sua casa localizada em Bel Air, em Los Angeles.

“Com corações cheios, mas partidos, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones. Embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele”, disse a família em comunicado.

Ao longo de sua extensa carreira, Jones venceu 28 prêmios Grammys, dois Oscars honorários e um Emmy. O produtor trabalhou, entre outros, com Michael Jackson e Frank Sinatra.

Ao lado do Rei do Pop, foi o responsável pela produção de três álbuns: Off The Wall, em 1979, Thriller, em 1983, e Bad, em 1987. Apenas no ano do lançamento, Thriller vendeu mais de 20 milhões de cópias.

O músico também produziu “We Are The World”, projeto que reuniu diversas estrelas em 1985 com a intenção de arrecadas fundos para a luta contra a pobreza na África. Além de Michael Jackson, participaram artistas como Lionel Richie, Bruce Springsteen, Cindy Lauper, Stevie Wonder, Bob Dylan e Billy Joel.