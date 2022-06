Mick Jagger é diagnosticado com Covid-19 e Rolling Stones adiam show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Mick Jagger testou positivo para Covid-19 nesta segunda-feira, 13, e anunciou o adiamento do show que a banda Rolling Stones faria em Amsterdã nesta noite. Em seu perfil no Instagram, o vocalista de 78 anos lamentou o contratempo. “Eu sinto muito que nós tenhamos que adiar o show em Amsterdã de hoje tão em cima da hora. Eu testei positivo para Covid, infelizmente. Nós pretendemos remarcar a data o quanto antes e voltar o mais rápido que pudermos. Obrigado a todos pela paciência e compreensão. Mick”, escreveu o roqueiro.

A página oficial do Rolling Stones também publicou um comunicado no Twitter. “Nós tivemos que adiar o show desta noite em Amsterdã após Mick Jagger testar positivo para a Covid-19 e começar a desenvolver sintomas com nossa chegada no local. Nós sentimos muito por esse adiamento, mas tomamos essa decisão em prol da saúde do público e de todos os profissionais envolvidos. O show será remarcado em breve, e todos que compraram ingressos poderão comparecer ao novo show”, afirmou o grupo na nota.

Confira: