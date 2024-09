Jane’s Addiction cancela toda a turnê após briga dos integrantes no palco

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de uma vergonhosa agressão do vocalista Perry Farrell no guitarrista Dave Navarro durante um show em Boston, na sexta-feira, 13, a banda Jane’s Addiction anunciou o cancelamento de toda turnê pelos Estados Unidos. O grupo tinha mais dez shows agendados até outubro.

O comunicado de cancelamento foi assinado por Navarro junto com Eric Avery e o baterista Stephen Perkins. “Devido a um padrão contínuo de comportamento e às dificuldades de saúde mental do nosso cantor Perry Farrell, chegamos à conclusão de que não temos escolha a não ser cancelar a atual turnê pelos Estados Unidos”, diz um trecho.

“Nossa preocupação com sua saúde e segurança pessoal, bem como com a nossa, não nos deixou alternativa. Esperamos que ele encontre a ajuda de que precisa (…) Lamentamos profundamente não poder atender a todos os nossos fãs que já compraram ingressos. Não vemos nenhuma solução que garanta um ambiente seguro no palco ou que nos permita fazer uma ótima apresentação todas as noites”, conclui o texto.

A banda se apresentou em 2023 no festival Lollapalooza, porém sem o guitarrista Dave Navarro, que estava afastado devido aos sintomas da Covid Longa. Na ocasião, Eric Avery conversou com a reportagem de VEJA e falou que a banda estava produzindo novas músicas para um futuro álbum.

O que aconteceu?

Durante a execução da música Ocean Size, uma das últimas do show do Jane’s Addiction, Perry Farrell (que também é fundador do Lollapalooza), aparentemente alterado, empurra Dave Navarro. Na sequência, ele agride o guitarrista e é imediatamente afastado pelos outros integrantes. Em comunicado nas redes sociais, a esposa de Perry disse que a agressão aconteceu após o cantor se frustrar com o volume alto dos instrumentos que faziam com sua voz soasse abafada pela banda.

A banda voltou a fazer shows recentemente com sua formação original, com Eric Avery, Stephen Perkins e Dave Navarro. Em julho, o grupo havia lançado sua primeira música inédita em 34 anos, Imminent Redemption.