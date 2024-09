Gusttavo Lima retorna ao Brasil após ter mandado de prisão revogado

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Gusttavo Lima retornou ao Brasil nesta quarta-feira, 25, para cumprir agenda de shows e divulgação de seu novo projeto, In Greece, gravado em Mykonos, na Grécia. O músico também tem shows marcados no Pará, neste final de semana, em 27 de setembro, em Marabá, e no dia seguinte, em Parauapebas.

O artista levou vários convidados para o show que fez a bordo de um iate na Grécia. Entre eles José Andre e Aislla, donos da empresa de apostas Vai de Bet, investigada na operação Integration, que motivou o pedido de prisão do cantor. O cantor também teria recebido na embarcação o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques.

Acusado de lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar, o cantor teve seu habeas corpus expedido na terça-feira. A defesa de Lima se manifestou por meio de nota. “A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso. A relação de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo [foi] feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na ANAC. Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmados muito antes de que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso”.

