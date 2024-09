Procurado pela Justiça, Gusttavo Lima tem shows marcados; saiba onde

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Gusttavo Lima, que teve um pedido de prisão expedido nesta segunda-feira, 23, tem dois shows marcados neste final de semana, no Pará. O primeiro será em 27 de setembro em Marabá, e o segundo, no dia seguinte, em Parauapebas. Segundo pessoas próximas ao músico, que teve seu passaporte e porte de armas suspenso, viajou para os Estados Unidos logo após visitar o Rock in Rio, no domingo, 22.

Até o momento, os dois shows estão confirmados e, caso o artista suba ao palco, ele poderá ser preso. Procurada, a assessoria de imprensa do artista não se manifestou até o momento.

A prisão preventiva foi decretada pela Justiça de Pernambuco, sob suspeita de lavagem de dinheiro. A ordem de prisão do cantor foi expedida na mesma investigação que colocou a influenciadora Deolane Bezerra atrás das grades no começo de setembro. A força-tarefa da Polícia Civil pernambucana, chamada Integration, investiga celebridades pelo crime de lavagem de dinheiro através de bets — a modalidade de aposta por quantia fixa que tem conquistado cada vez mais espaço publicitário e nos negócios de vários famosos.