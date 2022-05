Gilberto Gil: o que esperar do documentário sobre turnê de 80 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Com a participação de 40 familiares, Gilberto Gil dará início no próximo mês, quando completará 80 anos, a uma mega turnê europeia de 40 dias. A preparação para os shows foi registrada por uma equipe de documentaristas e virou a minissérie Em Casa com os Gil, de cinco episódios, com 30 minutos cada, que deverá estrear no Amazon Prime Video em 24 de junho, dois dias antes do aniversário do músico.

Para divulgar a série, o músico postou no Twitter uma fotografia com a família reunida e contou o que os fãs poderão esperar. “Muita conversa, debate, afeto, comida, diversão e, claro, música! A formação familiar diversa dos Gil, o racismo no Brasil e a forte influência da cultura afro na sociedade são alguns dos temas abordados”, escreveu.

Dos familiares de Gilberto Gil, participarão do documentário a esposa Flora, os filhos, netos, genros e noras. As cenas foram gravadas durante 20 dias na casa da família, no interior do Rio de Janeiro, durante uma espécie de retiro criativo para ensaios e a definição do repertório. Entre uma música e outra, a família discute racismo e inclusão social.

Gilberto Gil deu uma palhinha no último sábado, 14, no festival Mita, em São Paulo, de como será a nova temporada. O show contou com a participação do filho Bem e da neta Flor, que se emocionou ao cantar ao lado do avô. Coincidentemente, no mesmo dia, também em São Paulo, a banda Os Gilsons, que tem entre seus integrantes outros filhos e netos do cantor, se apresentava em outro festival, o Nômade.