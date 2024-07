Frankensteins musicais: as 3 MTGs mais insólitas das paradas brasileiras

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nas últimas semanas, a sigla MTG começou a aparecer ao lado das músicas que lideram as listas das mais tocadas do Brasil no streaming e nas rádios. Abreviação para “montagem”, as MTGs nada mais são do que remixes ou versões de canções de sucessos feitas com uma nova batidão. O estilo surgiu na cena do funk da música eletrônica de Belo Horizonte e conquistou o país. Como a base das MTGs são canções já conhecidas, surgiram alguns verdadeiros frankensteins da música com mistura de estilos completamente antagônicos com o funk.

Por um lado, as MTGs têm o mérito de resgatar canções antigas de estrelas da MPB, como Caetano Veloso e Seu Jorge, fazendo que os mais jovens comecem a ouvi-las também. Por outro lado, esbarram numa polêmica, a legalidade da prática, já que algumas músicas não têm autorização das editoras nem dos compositores para serem usadas. O resultado são montagens bizarras. A seguir, apontamos as três mais insólitos, confira:

Pagode Russo, de Luiz Gonzaga

Um dos clássicos do baião de Luiz Gonzaga perdeu a sanfona, triângulo e zabumba para ganhar batidão grave.

Barulho do Foguete, de Zé Neto & Cristiano

A música sertaneja consegue se mesclar com vários ritmos. Dessa vez, o sertanejo universitário de Zé Neto & Cristiano perdeu toda a sua verve caipira para cair no funk.

Chihiro, de Billie Eilish

O maior hit do MTG é também uma dos maiores frankestein do momento. A lenta e introspectiva canção de Billie Eilish ganhou uma imensa popularidade no Brasil com essa nova montagem.

