“Estou morrendo de medo”: os planos de Adele para o período sabático

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Adele encerrou sua turnê residente de dois anos em Las Vegas neste sábado, 23, e aproveitou para desabafar com o público sobre os planos para o período sabático que irá cumprir. E ela não tem absolutamente nenhum plano.

Durante sua última apresentação no Colosseum Theatre, em Las Vegas, Adele disse que sentiria muita falta dos fãs e que não sabia quando iria se apresentar novamente. “Não estou fazendo mais nada”, ela disse. “Na verdade, estou morrendo de medo sobre o que fazer. Eu não tenho m**** nenhuma de plano”, contou. A cantora fez recentemente um show em um estádio construído especialmente para ela em Munique, na Alemanha.

A turnê Weekends With Adele aconteceu entre novembro de 2022 e novembro de 2024, com duas apresentações por semana. “Claro que voltarei. A única coisa que sou boa é cantar. Só não sei quando quero subir no palco novamente”, afirmou.

Em sua despedida, ela agradeceu ao filho Angelo, de 14 anos, e ao companheiro Rich Paul. “Para meu filho, eu escolhi fazer uma turnê residente principalmente porque eu odeio turnês”, disse. “Escolhi fazer uma turnê residente para poder manter a vida dele normal. E eu fiz isso. Mas eu também — eu não trocaria isso por nada no mundo – consegui ficar com ele nos fins de semana”, contou. Para Paul, ela disse: “Obrigada por sempre me encorajar e me fazer sentir que eu poderia fazer o que quisesse. Houve momentos em que fiquei muito cansada ou muito esgotada emocionalmente.”

Adele também agradeceu à cantora Celine Dion após ela ter comparecido em um de seus shows. “Chorei por uma semana inteira. Uma semana inteira”, desabafou. “Foi um momento em que um círculo se fechou para mim. Porque essa é a única razão pela qual eu sempre quis estar aqui.”