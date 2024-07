Os detalhes da despedida de Adele em estádio construído só para isso

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora britânica Adele, de 36 anos, afirmou em entrevista a um jornal alemão que deverá focar em novas atividades e não vai mais trabalhar em músicas novas após uma série de dez shows em Munique, na Alemanha. A cantora não faz shows na Europa desde 2016. Desde de novembro de 2022, a cantora só fez shows em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Para a temporada em Munique, Adele construiu um estádio exclusivo para os shows. O local deverá entrar para o livro dos recordes com a maior telão externo, com 220 metros de comprimento. A temporada deverá atrair 740.000 espectadores e gerar 566 milhões de euros em turismo.

“Um estádio pop-up único e personalizado, projeto para o show que eu queira fazer?”, escreveu Adele. “Em Munique? Ok, é um pouco aleatório, mas ainda assim, fabuloso. E logo depois da Euro? Com as Olimpíadas ao lado? (…). Eu não poderia pensar em uma maneira mais maravilhosa de passar meu verão e encerrar esta linda fase da minha vida e carreira com shows mais perto de casa durante um verão tão emocionante”, completou.

O estádio, com capacidade para 13.000 lugares, foi construído de acordo com os gostos da cantora e já está sendo chamado de Adele World. Ele terá a 70.000 metros quadrados de praça de alimentação, inclusive com um pub típico inglês, idêntico onde ela assinou seu primeiro contrato com uma gravadora. Os lugares irão vender coquetéis e bebidas favoritas da artista.

