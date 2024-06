Eric Clapton se alia a Roger Waters e revela apoio aos palestinos

Em dezembro do ano passado, o guitarrista Eric Clapton fez um show tocando uma guitarra com a bandeira da Palestina, em apoio aos habitantes da Faixa de Gaza. Agora, o músico voltou a se manifestar unindo-se ao ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, em apoio a um político britânico que é contra a guerra entre Israel e Hamas nas próximas eleições no Reino Unido.

Clapton publicou que está apoiando Andrew Feinstein, candidato independente a Câmara dos Comuns, no Parlamento Britânico, em pleito que será realizado em 4 de julho. Feinstein nasceu na África do Sul, onde ficou conhecido por apoiar os palestinos. Já o candidato do partido trabalhista, Keir Starmer, perdeu prestígio entre os eleitores muçulmanos ao afirmar que Israel tem o direito de se defender do Hamas.

Roger Waters, que é crítico da política israelense, já apoiava Feinstein, e agora se aliou a Clapton na campanha. “Com meu querido amigo Roger Waters, apoio Andrew Feinstein, candidato independente por Holborn e St. Pancras, em sua luta pelas crianças de Gaza, pela liberdade do povo da Palestina e pela alma da raça humana. Contra o genocídio em Gaza. Pelo amor e a verdade”, escreveu Clapton na rede social X. Waters respondeu Clapton dizendo que o amava e que estavam juntos nessa.

O apoio de Clapton pode parecer estranho, já que durante a pandemia, o músico demonstrou apoio a pautas encampadas por políticos de direita, como ser contra as medidas de distanciamento social e a vacina, inclusive divulgando notícias falsas. Porém, Clapton, sempre demonstrou apoio ao povo palestino.

Along with my dear friend Roger Waters, I stand in support of Andrew Feinstein, independent candidate for Holborn and St Pancras, in his fight for the children of Gaza, for the freedom of the people of Palestine, and for the soul of the human race… Against the genocide in… — Eric Clapton (@EricClapton) June 11, 2024

El, my dear friend we stand together. Love you brother. https://t.co/KmxBRbuFpk — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) June 11, 2024

