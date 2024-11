Em raro pronunciamento, Bob Dylan faz rasgado elogio a músico

Recluso e de poucas palavras, o músico e compositor Bob Dylan, de 83 anos, prêmio Nobel de Literatura, saiu da toca e publicou na rede social X um rasgado elogio a Nick Cave após assistir ao show do artista em Paris. Cave retribuiu a troca de gentilezas com mais elogios a Dylan.

“Fiquei realmente impressionado com aquela música Joy onde ele canta ‘We’ve all had too much grief, now it the time for joy’ (‘Todos nós já passamos por muita dor, agora é a hora da alegria’), eu estava pensando comigo mesmo, sim, isso é quase certo”, escreveu Dylan no X.

Cave retribuiu o elogio publicando em seu site: “Eu não sabia que Bob estava no show e seu tuíte foi um adorável pulso de alegria que penetrou meu estado exausto e zumbi”. Cave aproveitou para lembrar que a rede social, que hoje pertence a Elon Musk, se tornou um local tóxico para artistas como ele.

“Fiquei feliz em ver Bob no X, assim como muitos na esquerda fizeram uma Twitterectomia e seguiram para Bluesky”, Cave escreveu. “Parecia admiravelmente perverso, no estilo Bob Dylan. Eu realmente senti que era um momento de alegria em vez de tristeza. Houve tanto excesso de desespero e desesperança em torno da eleição, e não dava para deixar de perguntar quando foi que a política se tornou isso tudo”.

O cantor britânico continuou elogiando Dylan: “O mundo tinha se tornado completamente desencantado, e sua obsessão febril com a política e seus líderes criaram tantas paliçadas que nos impediram de experimentar a presença de qualquer coisa remotamente parecida com o espírito, o sagrado ou o transcendente – aquele lugar sagrado onde a alegria reside. Eu me senti orgulhoso de ter viajado com The Bad Seeds e oferecido, na forma de um show de rock ‘n’ roll, um antídoto para esse desespero, um que transportasse as pessoas para um lugar além do drama terrível do momento político”, escreve. “Fiquei exultante ao pensar que Bob Dylan estava na plateia, e como duvido que terei a oportunidade de agradecê-lo pessoalmente, vou agradecê-lo aqui. Obrigado, Bob!”