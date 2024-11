Oasis anuncia dois shows no Brasil em novembro de 2025; saiba como comprar

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Oasis confirmou nesta terça-feira, 5, que fará dois shows no Brasil em 22 e 23 de novembro de 2025, no Estádio Morumbis, em São Paulo. A banda também passará pela América Latina, com shows na Argentina e no Chile. “Povo do Brasil. O Carnaval chegou mais cedo. Arrume-se. Esteja afiado. Oasis verá você em breve”. Na segunda-feira, o grupo atiçou a curiosidade dos fãs com anúncios misteriosos na estação de metrô da Sé, em São Paulo, com texto em português: “Cuidado com o que deseja”. A última vez que o grupo esteve no Brasil foi em 2001, durante o Rock in Rio. Depois disso, os dois irmãos visitaram o país várias vezes, porém com seus shows solos.

Devido à demanda antecipada por ingressos, haverá uma pré-venda para os fãs antes que a turnê comece a ser vendida na próxima semana. As inscrições para a pré-venda estão abertas no oasisinet.com até quarta-feira, 6 de novembro, às 11h, horário local. A venda geral de ingressos começará na quarta-feira, 13 de novembro, online, às 10h, horário local, e estará disponível em www.ticketmaster.com.br e às 11h na bilheteria oficial (a ser divulgado em breve).

Confira as datas dos shows na América Latina:

Sáb 15 nov – Estádio River Plate, Buenos Aires, Argentina

Dom 16 nov – Estádio River Plate, Buenos Aires, Argentina

Qua 19 nov – Estádio Nacional, Santiago, Chile

Sáb 22 nov – Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil

Dom 23 nov – Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil

Como comprar os ingressos para o show do Oasis no Brasil:

SÃO PAULO

Data: 22 de novembro de 2025 (sábado) e 23 de novembro de 2025 (domingo)

Local: Morumbis

Portões: 16h

Horário do show: 21h

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$ 245,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*

PREÇOS

FAN TICKET: R$ 245,00 meia-entrada e R$ 490,00 inteira

ARQUIBANCADA: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira

PISTA A: R$ 400,00 meia-entrada e R$ 800,00 inteira

PISTA B: R$ 400,00 meia-entrada e R$ 800,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 500,00 meia-entrada e R$ 1.000,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR: R$ 625,00 meia-entrada e R$ 1.250,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Em breve, informações sobre o local de venda. VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Continua após a publicidade

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br.

Parcelamento: Para compras na bilheteria oficial, em até 3 vezes sem juros. Para compras via internet, em até 3 vezes sem juros; de 4 a 10x com juros. Clientes em geral podem comprar até 4 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada

Retorno do Oasis

Há três semanas, o vocalista Liam Gallagher publicou na rede social X, antigo Twitter, que o Oasis não tocaria no Brasil. Pouco depois, voltou atrás em sua fala e confirmou que as datas para o país seriam anunciadas “muito em breve”. O anúncio também foi feito via X, em resposta a um fã que o questionou: “O que está fazendo para não ter anunciado as datas do Brasil e Argentina até agora?”. Anteriormente, a publicação NME já havia apontado que ambos os países estavam confirmados da turnê de reunião da banda.

Uma das turnês mais aguardadas do próximo ano, a Oasis Live ‘25 juntou mais de 10 milhões de fãs de 158 países na venda digital das apresentações no Reino Unido e Irlanda, que esgotaram em minutos. Em sites de revenda, o valor chegou a 44.000 reais.

Marco dos anos 1990, o grupo tem uma história tumultuosa e havia acabado após uma briga intensa entre os irmãos nos bastidores de um show parisiense em 2009. Lá, o caçula quebrou a guitarra do parceiro e estabeleceu a última gota para que os dois enfim jogassem os laços de sangue e emprego ao léu. Agora, tranquilizam fãs: “As armas estão silenciadas. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou”, escreveram junto ao anúncio do retorno em agosto.

Continua após a publicidade

Confira a data de todos os shows do Oasis anunciados até o momento:

JULHO DE 2025

Sex 4 jul – Principality Stadium, Cardiff, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 5 jul – Principality Stadium, Cardiff, Reino Unido (ESGOTADO)

Sex 11 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 12 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Qua 16 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 19 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Dom 20 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Sex 25 jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 26 jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Qua 30 jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

AGOSTO DE 2025

Sáb 2 ago – Estádio de Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Dom 3 ago – Estádio de Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Sex 8 ago – Estádio Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 9 ago – Estádio Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo, Reino Unido (ESGOTADO)

Ter 12 ago – Estádio Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 16 ago – Croke Park, Dublin, IE (ESGOTADO)

Dom 17 ago – Croke Park, Dublin, IE (ESGOTADO)

Dom 24 ago – Estádio Rogers, Toronto, ON (ESGOTADO)

Seg 25 ago – Estádio Rogers, Toronto, ON (ESGOTADO)

Qui 28 ago – Soldier Field, Chicago, IL (ESGOTADO)

Dom 31 ago – Estádio MetLife, East Rutherford, NJ (ESGOTADO)

SETEMBRO DE 2025

Seg 1 set – Estádio MetLife, East Rutherford, NJ (ESGOTADO)

Sáb 6 set – Estádio Rose Bowl, Los Angeles, CA (ESGOTADO)

Dom 7 set – Estádio Rose Bowl, Los Angeles, CA (ESGOTADO)

Sex 12 set – Estádio GNP Seguros, Cidade do México, MX (ESGOTADO)

Sáb 13 set – Estádio GNP Seguros, Cidade do México, MX (ESGOTADO)

Sáb 27 set – Estádio Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Dom 28 set – Estádio Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

OUTUBRO DE 2025

Sex 31 out – Estádio Marvel, Melbourne, Austrália (ESGOTADO)

NOVEMBRO DE 2025

Sáb 1 nov – Marvel Stadium, Melbourne, Austrália (ESGOTADO)

Ter 4 nov – Marvel Stadium, Melbourne, Austrália (SHOW EXTRA ADICIONADO)

Sáb 7 nov – Accor Stadium, Sydney, Austrália (ESGOTADO)

Dom 8 nov – Accor Stadium, Sydney, Austrália (ESGOTADO)

Sáb 15 nov – Estádio River Plate, Buenos Aires, Argentina

Dom 16 nov – Estádio River Plate, Buenos Aires, Argentina

Qua 19 nov – Estádio Nacional, Santiago, Chile

Sáb 22 nov – Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil

Dom 23 nov – Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial