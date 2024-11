Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O guitarrista Roberto de Carvalho revelou na noite desta quinta-feira, 31, que dois novos documentários sobre Rita Lee deverão ser lançados em 2025. “Estão praticamente prontos”, contou o músico e viúvo da cantora. O artista disse ainda está escrevendo sua autobiografia, embora devagar. As declarações foram dadas durante um evento na sede da Deezer, em São Paulo, quando Carvalho e o Guilherme Samora, editor dos livros de Rita e responsável pelos lançamentos da cantora, reuniram fãs e jornalistas para apresentar o novo álbum da artista, Rita Lee – Uma noite no Luna Park – ao vivo em Buenos Aires, com o registro ao vivo do primeiro show dela em Buenos Aires, em 2002.

No bate-papo, Roberto falou que não tem planos para voltar a estrada. “Minha lombar não deixa”, mas que seguirá fazendo participações especiais em shows de outros músicos. Ele contou ainda que tem vivido um dia de cada vez, desde a morte da cantora, em 8 de maio 2023. “Estou fazendo terapia, tomando antidepressivos, tenho meus altos e baixos”, revelou. Ele disse, ainda, que está aprendendo a conviver com a falta de Rita e que quase não chora mais. “Acho que é porque eu sinto que a hora do reencontro vai se aproximando. Nunca haverá uma mulher como Rita”.

O disco ao vivo mostra Rita divertida, brincando com a plateia, e tocando um repertório formado majoritariamente por músicas dos Beatles tocadas em ritmo de Bossa Nova. A apresentação, ocorrida no Luna Park, contou também com a participação do ídolo do rock argentino, Charly García, com quem cantou mais duas dos Beatles, Love Me Do e Help. Roberto contou que pretende lançar também o registro em vídeo, mas é preciso fazer, antes, um tratamento visual das imagens, registradas em um formato de fita ultrapassado. “Gosto do tango. Ele tem uma característica dramática e eu gosto de drama”, brincou o músico. “Sou um romântico”.

Rita, no entanto, não gostava de gravações ao vivo porque sempre poderia acontecer um erro. “Eu acho que o erro no show é sempre bem-vindo, mas Rita não gostava de erros, nem de gravações ao vivo”, afirmou Roberto.

Para além do documentário sobre Rita, Roberto disse que há uma música com “letra muito elaborada” escrita por Rita e uma “canção simples”, escrita por nas mãos de Maria Bethânia. “Foi uma música que a Rita fez para Bethânia. Ela ainda não gravou. Espero que grave”, disse.

