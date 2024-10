Novo álbum de Rita Lee traz registro ao vivo do 1º show na Argentina

Em junho de 2023, em uma tocante entrevista para as Páginas Amarelas de VEJA, Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, revelou alguns projetos inéditos sobre a cantora que seriam lançados nos próximos anos, entre eles documentários, filmes e livros. O primeiro trabalho dessa leva sai do papel nesta quinta-feira, 31, Rita Lee – Uma noite no Luna Park – ao vivo em Buenos Aires, registro ao vivo do primeiro show da dupla Rita e Roberto na Argentina, feito em 2002, pela Universal Music do Brasil.

No show, Rita brinca com a plateia argentina se questionando porque demorou tanto tempo para tocar no país. O show ocorreu em um Luna Park, emblemático espaço de shows e eventos da capital portenha. O curioso é que Rita sempre teve um público grande na Argentina, com seus discos sendo lançados no país desde os anos 1970. O álbum Bossa’n Beatles, por exemplo, passou semanas entre os mais vendidos de lá.

Não por acaso, o álbum, conta com várias versões de músicas dos Beatles, lançadas por Rita em ritmo de Bossa Nova. O repertório conta com A Hard Day’s Night, With A Little Help From My Friends, Minha Vida (versão em português de In My Life – que chegou, inclusive, a ser tocada por um DJ antes do show de Paul McCartney no Brasil este ano), All My Loving e Lucy in The Sky With Diamonds. O show, claro, conta ainda com vários sucessos da dupla, como Baila Comigo, (composição de Rita e Roberto que ficou famosa na voz de Elis Regina), Ovelha Negra, Doce Vampiro e Mania de Você.

Simpática, Rita faz vários acenos aos fãs argentinos, como Besame Mucho, clássico da mexicana Consuelo Velázquez, e convidando ao palco o ídolo maior do rock argentino, Charly García, com quem cantou mais duas dos Beatles, Love Me Do e Help.

Repertório do vinil Rita Lee – Uma noite no Luna Park – ao vivo em Buenos Aires:

Disco 1:

Lado A:

A Hard Day’s Night (John Lennon / Paul McCartney) Baila Comigo (Rita Lee) With A Little Help From My Friends (John Lennon / Paul McCartney) Alô! Alô! Marciano (Rita Lee / Roberto de Carvalho)

Lado B:

Pra Você Eu Digo Sim – If I Fell (versão Rita Lee – John Lennon / Paul McCartney) Panis Et Circenses (Caetano Veloso / Gilberto Gil) Besame Mucho (Consuelo Velázquez) Minha Vida – In My Life (versão Rita Lee – John Lennon e Paul McCartney) Lucy In The Sky With Diamonds (John Lennon / Paul McCartney)

Disco 2:

Lado A:

All My Loving (John Lennon / Paul McCartney) Quando Te Vejo (Harry Warren / Mack Gordon – arranjos: Rita Lee) Ovelha Negra (Rita Lee) Doce Vampiro (Rita Lee)

Lado B:

Mania de Você (Rita Lee / Roberto de Carvalho) Love me do – feat Charly García (John Lennon / Paul McCartney) Help – feat Charly García (John Lennon / Paul McCartney) Lança Perfume (Rita Lee / Roberto de Carvalho)