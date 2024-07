Dia mundial do rock: entenda por que a data é comemorada em 13 de julho

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Neste sábado, 13, comemora-se o dia mundial do rock. Celebração das guitarras e baterias, a data não foi escolhida de maneira aleatória: neste mesmo 13 de julho, em 1985, diversas estrelas do gênero se reuniram em um evento beneficente que arrecadou cerca de 150 milhões de libras para o combate à fome na Etiópia.

Batizado de Live Aid, o festival aconteceu simultaneamente no Wembley Stadium, em Londres, e no John F. Kennedy Stadium, no estado americano da Filadélfia. Além da multidão que compareceu pessoalmente aos locais, estima-se que o evento tenha sido acompanhado por cerca de 2 bilhões de pessoas nos mais de 100 países em que foi transmitido.

Entre os participantes estão nomes como Madonna, U2, David Bowie, Elton John, Black Sabbath, Eric Clapton, Paul McCartney, Bob Dylan e o Queen — que começou o show com uma apresentação histórica de Bohemian Rhapsody. Foi o cantor e baterista Phil Collins, no entanto — que tocou na Inglaterra e nos Estados Unidos no mesmo dia, usando um avião supersônico para viajar entre os os continentes — quem propôs que o dia 13 de julho fosse lembrado como o dia mundial do rock, eternizando a data.

A crise de fome na Etiópia

Entre 1983 e 1985, a Etiópia enfrentava uma fome acentuada, provocada por uma guerra civil que assolou o país africano. O objetivo do festival, portanto, era ajudar o país a superar a crise humanitária com doações de dinheiro e alimento. O concerto, no total, durou cerca de 16 horas e, durante esse período, o público que assistia de casa era incentivado a ligar para um número de telefone para fazer as doações.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial