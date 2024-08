De mascote a boxeadora, Olimpíada de Paris se rende a hit de Pabllo Vittar

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A drag queen e cantora Pabllo Vittar passa pelo maior momento de alta internacional em sua carreira, figurando na parada da Billboard entre as canções mais ouvidas dos Estados Unidos e na parada internacional do Spotify com Alibi, colaboração sua com a irani-neerlandesa Sevdaliza e a francesa Yseult. Seu alcance global, contudo, não para por aí. Graças à regravação do forró São Amores, feita para o disco Batidão Tropical Volume 2, sua voz tem acompanhado milhares de vídeos compartilhados no TikTok, em que uma simples dança chama atenção. Não tardou para a coreografia ir além dos celulares — agora, ela é queridinha dos atletas que competem nos Jogos Olímpicos de Paris.

O mais recente exemplo é o da lutadora de boxe Bia Ferreira, que repetiu os passos na última segunda-feira, 29 de julho, após derrotar a americana Jajaira Gonzalez e passar para as quartas de final. Criada pela dona de casa peruana Lis Padilla em 9 de junho, a dança tem como principais elementos os gestos de coração e de uma pistola na virilha. Antes da atleta brasileira, quem havia se rendido à dança eram os ginastas da delegação espanhola Ray Zapata, Nicolau Mir e Joel Plata Rodríguez, que gravaram sua versão do viral dentro da Vila Olímpica e a publicaram em 20 de julho.

O sucesso de seu nome é tanto que até o mascote do evento se rendeu aos hits. No TikTok oficial da competição, um vídeo em que a chamada Phryge dança ao som de Alibi conta com 1 milhão e meio de visualizações e mais de 82 000 curtidas. Para além de Paris, o jogador de baseball Miguel Rojas, do Los Angeles Dodgers, já levou a coreografia de São Amores para uma quadra americana.

Atualmente, a cantora passa pelo México para promover o forró. Antes da cerimônia de abertura ocorrida na última sexta-feira, 26, um rumor de sua apresentação ao lado de Sevdaliza e Yseult às margens do Rio Sena ganhou repercussão na internet, mas foi prontamente negado por sua equipe, que explicou: “A Pabllo tem show da Parnaíba no sábado”.

