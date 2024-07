Show no Piauí: Pabllo Vittar nega apresentação na abertura da Olimpíada

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das drag queens de maior sucesso do mundo, Pabllo Vittar atualmente passa por um excelente momento na carreira, tendo o hit viral São Amores e figurando no Top 15 da parada global do streaming Spotify graças à canção Alibi, que compartilha com a cantora irani-neerlandesa Sevdaliza e a francesa Yseult. Com direito a dança viral na rede TikTok, a faixa lançada em 28 de junho tem crescido organicamente ao longo do último mês e provocou até mesmo um rumor de que o trio se apresentaria na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que ocorre às 14:30h (horário de Brasília) e receberá nomes como Lady Gaga e Céline Dion.

Sua assessoria, porém, prontamente negou o boato e explicou: “Não procede, a Pabllo tem show da Parnaíba no sábado”. De fato, ela se apresentará na 18ª Parada da Diversidade da Parnaíba, Piauí, estado vizinho a sua terra natal, o Maranhão.

Esta não é a primeira vez que Pabllo Vittar tem seu nome envolvido em boatos esdrúxulos. Alguns anos atrás, circulou a fake news de que a artista iria ilustrar a nota de 50 reais. A artista também foi “cotada” como vice-presidente da República na chapa de Lula e de que ela teria um programa de televisão voltado apenas para crianças gay. Tudo mentira, obviamente.

Realizada sobre as águas do rio Sena, a cerimônia de abertura do evento promete ser única. É a primeira vez que a celebração ocorre em um espaço aberto, diferente dos estádios que normalmente a recebem. Ao todo, 85 barcos carregarão os atletas das 205 delegações presentes e cruzarão seis quilômetros da paisagem parisiense. Os shows acontecerão no ponto de chegada do trajeto, o Trocadéro, por volta da Torre Eiffel. Lá, é esperado que Céline Dion e Lady Gaga trransformem La Vie En Rose, de Édith Piaf, em dueto, segundo o jornalista francês Thierry Moreau. Ao longo do percurso, 80 telões exibirão as atividades para os espectadores presentes na capital francesa.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial