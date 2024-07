De Katy Perry a Ariana Grande: os astros que irão apoiar Kamala Haris

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar neste domingo, 21, que havia desistido da disputa pela reeleição, inúmeros artistas foram as redes sociais agradecerem o serviço do político e demonstrar apoio à vice-presidente, Kamala Harris. A política avisou que irá disputar a indicação do partido Democrata para ser a candidata a presidência.

A cantora pop Katy Perry foi uma das primeiras a demonstrar apoio a Harris. Ela postou em suas redes sociais um trecho de sua nova música Woman’s World: “É um mundo de mulheres, e você tem sorte de viver nele”. Já Ariana Grande escreveu no Instagram: “Hoje, quero oferecer meu total apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas — é hora de nos unirmos e derrotarmos Trump. Vamos fazer isso”.

O multipremiado músico John Legend fez uma longa declaração de apoio a Harris. “Eleja Kamala Harris como nossa presidente”, disse, afirmando ainda que ela está “pronta para essa luta e estou animado para ajudá-la de qualquer maneira que puder”. A rapper Cardi B. postou um vídeo apoiando a cantora, bem como a britânica Charli XCX. O produtor musical Finneas, irmão de Billie Eilish escreveu: “Vejo uma pessoa colocando as pessoas antes de si mesma e de seu orgulho hoje, e por isso tenho um enorme respeito.”

Os apoios se multiplicaram de todos os lados. Estrelas como Robert De Niro, Lizzo, Barbra Streisand também apoiaram a decisão. “Em um ato de política astuta e patriotismo altruísta, Joe Biden está se afastando para abrir caminho para que outro democrata se torne presidente… porque não há nada mais importante para o nosso país do que derrotar Donald Trump nas urnas”, disse Robert De Niro.

O ator George Takei afirmou que Harris é a única capaz de vencer Trump. A atriz Jamie Lee Curtis também manifestou sua satisfação por Harris. “Apoio de todo coração Joe Biden e sua decisão de renunciar e apoio incondicionalmente Kamala Harris”, escreveu. “Ela é confiável e testada e é uma defensora ferrenha dos direitos das mulheres e das pessoas de cor, e sua mensagem é de esperança e unidade para a América em seu momento de grande divisão nacional”, completou.

