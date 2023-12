Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O guitarrista e vocalista do Pink Floyd, David Gilmour, deverá lançar disco de inéditas em 2024. O novo álbum deve ser uma continuação de Rattle That Lock, de 2015, seu quarto álbum solo.

Desde então, o músico um single inédito, Yes I Have Ghots, de 2020, e também uma canção inédita do Pink Floyd, Hey Hey, Rise Up, em 2022, cujos lucros foram revertidos para a Ucrânia.

David Gilmour e sua esposa, Polly Samson, têm postado uma série de fotos em suas redes sociais que mostram o músico no estúdio trabalhando com vários artistas. Entre eles estão Guy Pratt (do Nick Mason’s Saucerful of Secrets), Roger Eno, no Piano, Adam Betts, na bateria, e Tom Herbert, no baixo.

