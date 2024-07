Criador do Fyre Festival se alia a Trump para conquistar eleitores negros

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O criador do infame Fyre Festival, Billy McFarland, está trabalhando para Donald Trump em sua campanha presidencial de 2024, segundo uma reportagem da revista Rolling Stone americana. O Fyre Fest foi um evento organizado em uma paradisíaca ilha das Bahamas, em 2017. Anunciado como algo luxuoso, mas que se mostrou um golpe, se transformou em um pesadelo para o público, que não teve acesso a comida ou água. Alguns dos ingressos chegaram a custar cerca de 100.000 dólares. Anos depois, a Netflix fez um documentário sobre o festival contando os bastidores do golpe e Billy McFarland foi condenado a seis anos de prisão por fraude.

Segundo a Rolling Stone, McFarland não tem papel formal na campanha de Trump, mas estaria ajudando o candidato a se conectar com rappers em aparições públicas. Um desses casos ocorreu com Brooklyn Sheff G e Sleepy Hallow no recente comício de campanha de Trump no Bronx, em Nova York. McFarland também teria ajudado a organizar um encontro de Trump com rappers de Detroit.

No mês passado, McFarland postou uma foto ao lado de Trump dando a entender que tem conexões com ele. De acordo com uma pesquisa da Pew Research publicada em maio, 77% dos eleitores negros preferem Biden, com 18% se inclinando para Trump.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial