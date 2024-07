Como Raul Seixas entrou na campanha publicitária de uma empresa bilionária

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No início do ano, os fãs de Raul Seixas foram surpreendidos com duas grandes publicidades, coincidentemente exibidas em sequência no intervalo do Jornal Nacional, que usavam as músicas do roqueiro. Na primeira, a canção Maluco Beleza ilustrou um comercial da Suzano Papel e Celulose. A segunda, contou com o clássico Gita no comercial da Positivo. Por trás das duas propagandas está uma negociação que envolveu as editoras da Warner e Universal e as herdeiras do músico. Já o valor para a liberação das músicas, segundo estimativa do mercado, girou entre 1 milhão de reais a 1,5 milhão de reais.

A autorização para o uso da canção chamou a atenção porque não é comum ouvir músicas de Raul Seixas em campanhas publicitárias. A família costuma ser bastante rigorosa em liberar essas faixas. Hoje, a responsável por gerir a obra é a filha mais nova do músico, Vivi Seixas, que atua em consonância com as duas irmãs mais velhas, Scarlet e Simone, que vivem nos Estados Unidos.

Segundo Sylvio Passos, um dos fãs mais antigos de Raul Seixas e estudioso da obra do músico, sempre surgem pedidos para o uso da música de Raul em publicidade, mas que a família não autoriza por não enxergar nenhuma conexão do músico com a campanha. Alguns anos atrás, por exemplo, uma empresa de seguros tentou usar Maluco Beleza, mas não foi autorizada. A razão teria sido o baixo valor oferecido para o uso da obra, coisa de 300.000 reais, além da campanha não fazer sentido para a família.

Alguns anos atrás, no entanto, Claudio Roberto (1952-2022), parceiro de composição de Raul Seixas, autorizou o uso de Maluco Beleza numa campanha das Casas Bahia. O valor pago na ocasião foi muito baixo, mas a família autorizou porque Claudio estava enfrentando dificuldades econômicas. A peça publicitária ficou poucos dias no ar.

