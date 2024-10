Como é a música inédita do U2 gravada há vinte anos e lançada agora; ouça

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O U2 divulgou nesta sexta-feira a música inédita Happiness, que estará no álbum How To Re-Assemble An Atomic Bomb, com dez canções retiradas das sessões de gravação originais de How To Dismantle An Atomic Bomb. Esta edição especial sairá como celebração dos 20 anos do lançamento do álbum original.

A nova faixa soma a outras duas já lançadas: Country Mile e Picture Of You (X + W). Além do lançamento, os músicos The Edge e Adam Clayton fizeram um bate-papo especial com Zane Lowe no programa New Music Daily, da Apple Music.

Na conversa, The Edge disse que as novas canções carregam uma energia bruta da banda. “As sessões de How To Dismantle An Atomic Bomb foram um período criativo intenso para a banda, que explorou muitas ideias de músicas no estúdio. Nos inspiramos para revisitar nossas influências musicais mais antigas, e foi um tempo de introspecção profunda para Bono, que tentava processar – desmantelar – a morte de seu pai. Para esta edição de aniversário, fui ao meu arquivo pessoal para ver se havia alguma joia não lançada e acertei em cheio. Escolhemos dez que realmente nos impactaram. Embora na época tenhamos deixado essas músicas de lado, com o benefício da retrospectiva, reconhecemos que nossos instintos iniciais estavam corretos e nós estávamos no caminho certo”, contou.

How To Dismantle An Atomic Bomb foi o 11º álbum de estúdio do U2, lançado em 22 de novembro de 2004, e alcançou o número 1 em 34 países, incluindo Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos. Descrito por Bono na época como “nosso primeiro álbum de rock”.

