Cinco melhores álbuns de rock lançados em 2024 – até agora

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

De Black Crows a Brittany Howard, o primeiro semestre de 2024 conta com excelentes álbuns de rock. A lista conta ainda com a banda The Smile, de Thom Yorke, vocalista do Radiohead, o novo do Pearl Jam e um imperdível disco de Gary Clark Jr, que se apresentará em breve no país. Confira a seguir:

Happiness Bastards, de The Black Crowes

Desde que fizeram as pazes, em 2019, os irmãos Chris e Rich Robinson têm realizado só shows celebrando os trinta anos do álbum de estreia dos Black Crowes, Shake Your Money Maker. Agora, enfim, lançam seu primeiro disco inédito em quinze anos, resgatando sua sonoridade calcada no hard rock dos anos 1970, mas com toque moderno.

Wall of Eyes, de The Smile

Formado em 2020, em plena pandemia, por dois ex-integrantes do Radiohead, Thom Yorke (vocal, guitarra e baixo) e Jonny Greenwood (guitarra e baixo), juntamente com Tom Skinner (baterista), o The Smile chega ao seu segundo álbum com canções minimalistas que seguem a fórmula de sucesso do Radiohead — porém, com um pouco mais de experimentação.

Dark Matter, de Pearl Jam

Com 35 anos de estrada e cria do grunge, o Pearl Jam chega ao seu 12º disco esbanjando longevidade. Ao contrário do sombrio Gigaton (2020), a banda retorna agora com suas guitarras sujas e vocais rasgados que são sua marca característica em um álbum de letras políticas e necessárias.

JPEG RAW, de Gary Clark Jr.

Prestes a se apresentar no Brasil, onde fará o show de abertura da turnê de Eric Clapton, o guitarrista Gary Clark Jr. firmou-se como um dos maiores nomes do instrumento. Neste sexto álbum, ele explora suas diversas referências musicais que vão do jazz ao soul, passando pelo hip-hop e a música africana.

What Now, de Brittany Howard

Voz inconfundível da banda Alabama Shakes, Brittnay Howard apresenta em seu segundo álbum solo em que mescla sua soberba voz com canções dançantes (Prove It To Soul) e funk do mais alto nível, de majestosas referências a Prince.

