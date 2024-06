5 documentários musicais imperdíveis para ver no streaming

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nos últimos meses, estrearam nos serviços de streaming vários documentários musicais contando a história dos artistas desde o início de suas carreiras, além de contar dramas pessoais. Há histórias sobre as duas principais bandas de rock dos anos 60, como os Beach Boys e os Beatles, e as cantoras pop Cyndi Layper e Lady Gaga. Confira a seguir:

The Beach Boys

Onde ver: Disney +

No auge da fama, os Beach Boys disputavam os primeiros lugares das paradas com os Beatles. O documentário resgata a história do grupo californiano com imagens inéditas e entrevistas com os membros Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks e Bruce Johnston, além de outros artistas, incluindo Lindsey Buckingham.

Cyndi Lauper: Let the Canary Sing

Onde ver: Paramount+

O documentário conta a história de uma das cantoras pop mais importante dos anos 1980, intérprete do hit Girls Just Want to Have Fun. O filme traz entrevistas com astros que fizeram parte da carreira da artista e analisa como Lauper se transformou um ícone do empoderamento feminino e pela luta dos direitos LGBTQIAP+.

Lady Gaga: Chromatica Ball

Onde ver: Max

Lady Gaga revela neste documentário os bastidores da turnê Chromatica Ball. A turnê chegou a ser adiada duas vezes devido à pandemia, mas estreou finalmente em julho de 2022, com 20 shows. O disco dançante se perdeu durante a pandemia, mas ouvi-lo agora, após o retorno a vida normal, pode ser revigorante.

Beatles: Let It Be

Onde ver: Disney+

Lançado originalmente em 1970, dirigido Michael Lindsay-Hogg, foi restaurado por Peter Jackson, que recuperou a imagem e o som em altíssima qualidade. Na época do lançamento, o documentário era visto como um epitáfio dos Beatles. Assistido hoje, o filme se mostra um raro registro histórico essencial para entender aquele período da banda.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story

Onde ver: Star+

O cantor celebra seus 40 anos de carreira neste documentário dividido em quatro partes. A série acompanha a história do música desde o início da carreira, em Nova Jérsei até a turnê comemorativa do ano passado. Há ainda uma reveladora entrevista como o guitarrista Richie Sambora, que deixou a banda brigado com Bon Jovi. O músico relata ainda os problemas que enfrentou nas cordas vocais e sua recuperação.

