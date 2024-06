Chico Buarque 80 anos: a improvável música mais regravada do compositor

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Chico Buarque, um dos mais importantes compositores da música brasileira, que completa 80 anos nesta quarta-feira, é um dos artistas cuja obra foi mais regravada no país. Porém, diferentemente do senso comum, sua música mais regravada nos últimos cinco anos não foram sucessos como O Que Será, Construção, Apesar de Você ou A Banda. Segundo um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), é Gente Humilde, escrita em parceria com Vinicius de Moraes e Garoto. Na sequência, vem Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim / Chico Buarque), Beatriz (Chico Buarque / Edu Lobo), Anos Dourados (Tom Jobim / Chico Buarque) e O Que Será (Chico Buarque).

Ironicamente, a canção é uma versão de uma música de 1945, composta por Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto (1915-1955). Em 1970, Chico fez uma versão dela, no exílio, incluída no álbum Chico Buarque de Hollanda Nº 4. Foi graças a Chico Buarque que o violonista Garoto foi redescoberto pelo público. O músico havia sido esquecido após sua morte. A faixa ganhou popularidade na voz de Ângela Maria e também do próprio Chico. Já a segunda colocada da lista, Retrato em Branco e Preto, tem melodia de Tom Jobim e letra de Chico Buarque, nesta que foi a primeira parceria entre os dois músicos. A canção ganhou uma bela versão no histórico álbum Elis & Tom (1974). Confira no final do texto a lista completa.

Somente no Ecad, o músico tem 537 obras registradas e 1.302 gravações cadastradas. Os cinco intérpretes que mais gravaram suas músicas foram Maria Bethânia, Edu Lobo, Magro Waghabi, Miltinho e Aquiles Rique Reis, sendo que os três últimos são integrantes do grupo MPB4. Já a música mais tocada de Chico Buarque nos últimos cinco anos foi Iolanda, feita em parceria com o cubano Pablo Milanés. Na sequência vem A Banda e João e Maria.

Chico Buarque está celebrando seus 80 anos em Paris, onde tem um apartamento. Ele está na capital francesa com a esposa, a advogada Carol Proner, onde participou na véspera de uma manifestação, ao lado do neto, Chico Brown, e do ex-jogador de futebol, Raí. A manifestação era contra a “extrema-direita e o fascismo” em Paris. O músico carregava uma bandeira do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Ranking das músicas de autoria de Chico Buarque mais regravadas

Gente Humilde (Vinicius de Moraes / Chico Buarque / Garoto) Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim / Chico Buarque) Beatriz (Chico Buarque / Edu Lobo) Anos Dourados (Tom Jobim / Chico Buarque) O Que Será (Chico Buarque)

João e Maria (Chico Buarque / Sivuca) O Cio da Terra (Chico Buarque / Milton Nascimento) Sabiá (Tom Jobim / Chico Buarque) Carolina (Chico Buarque) Quem Te Viu Quem Ter Vê (Chico Buarque) Valsinha (Vinicius de Moraes / Chico Buarque)

Todo Sentimento (Cristóvão Bastos / Chico Buarque)

Ranking das músicas de autoria de Chico Buarque mais tocadas nos últimos 5 anos no Brasil

Iolanda (Chico Buarque / Pablo Milanes) A Banda (Chico Buarque) João e Maria (Chico Buarque / Sivuca) Folhetim (Chico Buarque) Anos Dourados (Tom Jobim/ Chico Buarque) Cotidiano (Chico Buarque) Quem Te Viu Quem Te Vê (Chico Buarque) Apesar de Você (Chico Buarque) Samba do Grande Amor (Chico Buarque) Roda Viva (Chico Buarque)

Intérpretes que mais gravaram as músicas de autoria de Chico Buarque

Maria Bethânia Edu Lobo Magro Waghabi Miltinho Aquiles Rique Reis Francis Hime Ruy Faria Monica Salmaso Cynara Cyva Leite

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: