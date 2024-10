Cantora de fado que conquistou Obama lança EP em dueto com Caetano Veloso

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O fado, a tradicional canção portuguesa, está ganhando novamente os holofotes pela voz da cantora portuguesa Carminho, de 40 anos. A artista, que se apresentou recentemente no Rock in Rio, fez uma participação especial no disco do cantor Silva, e até entrou na lista de músicas favoritas de Barack Obama em 2024, com a faixa O Quarto, acaba de lançar o EP Carminho At Electrical Audio, com quatro faixas, sendo uma delas um belíssimo dueto com Caetano Veloso em Os Argonautas, de 1969. A cantora, aliás, aparece cantando a faixa O Quarto no filme Pobres Criaturas, vencedor de quatro Oscars, de Yorgos Lanthimos.

A letra de Os Argonautas faz referência ao clássico poema de Fernando Pessoa: “Navegar é preciso / Viver não é Preciso”. Esta não é a primeira vez que Carminho grava com Caetano. Os dois já haviam gravado Você-Você, também de Caetano. Os dois cantaram juntos as duas músicas em 2023, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

“Essa música é cativante não só pela beleza da letra e da melodia, mas pela relação com os versos de Fernando Pessoa. O tom nostálgico, que evoca Portugal de outros tempos, me fascinou. Caetano sugeriu que eu gravasse essa canção e foi o que fiz, com guitarra portuguesa. Ele colocou voz mais tarde, selando esse EP com seu talento, sua voz e sua generosidade”, contou a fadista.

O EP conta ainda com três canções autorais de Carminho, Deixei a Minha Casa, Gota De Água e Não Olhes Para Os Meus Olhos. Filha da fadista Teresa Siqueira, Carminho tem renovado o gênero tanto entre os portugueses, como também no exterior. A ligação de Carminho com o Brasil também é extensa. Além do Rock in Rio e da canção com Silva, ela também já gravou ao lado de Chico Buarque, Marisa Monte e Milton Nascimento. Em 2016, a fadista recebeu um convite da família Jobim para gravar ainda Carminho canta Tom Jobim. Em 2023, no álbum Portuguesa ela gravou a canção Levo o Meu Barco no Mar com Marcelo Camelo.

