C6 Fest divulga programação completa com Nile Rodgers, Pretenders e Wilco

Os organizadores do C6 Fest divulgaram nesta terça-feira, 22, a programação completa da terceira edição do festival, que será realizada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 22 e 25 de maio. O evento contará com A. G. Cook, Agnes Nunes, Air, Amaro Freitas, Arooj Aftab, Beach Weather, Brian Blade & The Fellowship Band, Cat Burns, English Teacher, Gossip, Kassa Overall, Maria Esmeralda, Meshell Ndegeocello, Mulatu Astatke, Nile Rodgers & Chic, Peter Cat Recording Co., Perfume Genius, Pretenders, Seu Jorge, Stephen Sanchez, SuperJazzClub, The Last Dinner Party e Wilco. A pré-venda de ingressos para clientes C6 acontece nos dias 23 e 24 de outubro, enquanto venda para o público em geral se inicia no dia 25.

Nesta nova edição, o festival contará com quatro dias de evento, um dia a mais que na última edição. As duas primeiras (22 e 23 de maio) serão reservadas exclusivamente aos shows mais intimistas – de jazz e suas vertentes – na plateia interna do Auditório Ibirapuera. No sábado (24) e no domingo (25), o grande público poderá desfrutar da programação nos palcos ao ar livre do parque: a Arena Heineken e a Tenda. Já o histórico edifício modernista Pacubra – Pavilhão das Culturas Brasileiras receberá uma programação de Djs a ser anunciada em breve. E o Village, tradicional espaço de convivência para os frequentadores, abrigará restaurantes e bares, além de áreas para descanso e hidratação.

Além dos artistas brasileiros, o festival contará com atrações dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Índia, Paquistão, Etiópia e Gana. Entre os destaques estão o duo francês Air, a cantora Chrissie Hynde, com o Pretenders, a banda Wilco, e o guitarrista Nile Rodgers com sua banda Chic.

Confira a programação completa dividida por dias:

AUDITÓRIO IBIRAPUERA (Plateia Interna)

QUINTA, 22 DE MAIO

Mulatu Astatke

Amaro Freitas Septeto

Arooj Aftab

SEXTA, 23 DE MAIO

Kassa Overall

Brian Blade & The Fellowship Band

Meshell Ndgegocello

ARENA HEINEKEN, TENDA E PACUBRA*

SÁBADO, 24 DE MAIO

Air – “Moon Safari”

Pretenders

Gossip

Perfume Genius

Stephen Sanchez

A.G. Cook

Agnes Nunes

Beach Weather

Peter Cat Recoring Co.

DOMINGO, 19 DE MAIO

Nile Rodgers & Chic

Wilco

Seu Jorge e convidados no “Baile á la baiana”

The Last Dinner Party

English Teacher

Cat Burns

Maria Esmeralda – Thalin, Cravinhos, iloveyouangelo, Pirlo & VCR Slim

SuperJazzClub

*programação do Pacubra será anunciada em breve

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial