C6 Fest 2024 anuncia lineup com Black Pumas, Pavement e Soft Cell

Os organizadores do C6 Fest anunciaram nesta terça-feira, 5, o lineup completo da segunda edição do evento, que acontecerá entre os dias 17 e 19 e maio de 2024, no gramado do Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Entre as principais atrações estão Black Pumas, Cat Power cantando Bob Dylan, Charles Lloyd, Noah Cyrus, Pavement, Kamasi Washington e Soft Cell. A pré-venda de ingressos para clientes C6 acontece nos dias 6 e 7 de dezembro e venda para o público em geral, a partir do dia 8. Em entrevista a VEJA, em 2 de novembro, o guitarrista do Black Pumas, Adrian Quesada, já havia confirmado uma apresentação no Brasil para 2024.

O lineup confirma a vocação do C6 Fest como um evento voltado para atrações de jazz, rock, soul e pop, passando por MPB e world music. Entre os nomes confirmados, estão artistas de mais de dez países. Além do gramado do Auditório Ibirapuera, os shows também vão acontecer dentro do Auditório. As apresentações de jazz acontecem nos dias 17 (sexta) e 19 (domingo), enquanto todas as demais se concentram no fim de semana (sábado, 18, e domingo, 19).

Confira a programação completa dos shows:

AUDITÓRIO IBIRAPUERA (Plateia Interna)

SEXTA, 17 DE MAIO

Jakob Bro ‘Uma Elmo’

Jihye Lee Orchestra

Charles Lloyd Quartet

Daniel Santiago e Pedro Martins

DOMINGO, 19 DE MAIO

Dinner Party ft. Terrace Martin, Robert Glasper and Kamasi Washington

Chief Adjuah

ARENA HEINEKEN, TENDA METLIFE, PACUBRA

SÁBADO, 18 DE MAIO

Black Pumas

Raye

Ayra Starr

Cimafunk

2manydjs (Live)

Soft Cell

Romy

Jaloo convida Gaby Amarantos

Pista Quente

Fausto Fawcett

Valentina Luz

DOMINGO, 19 DE MAIO

Daniel Caesar

Baile Cassiano

Young Fathers

Paris Texas

Pavement

Cat Power sings Dylan ’66

Noah Cyrus

Squid

Jair Naves

David Morales (Sunday Mass)

Dj Meme